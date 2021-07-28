Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Киберспорт Новости

Российский кинокритик рассказал, зачем Netflix добавлять игры на свою площадку

Российский кинокритик рассказал, зачем Netflix добавлять игры на свою площадку
Аудио-версия:
Комментарии

В июле 2021 года стало известно, что стриминговый сервис Netflix хочет добавить игры в свою подписку. Редакция «Чемпионата» попросила известного российского кинокритика Егора Беликова прокомментировать планы компании.

Егор Беликов
Егор Беликов
Кинокритик

Вполне объяснимо, почему Netflix лезет в игры. Это грандиозный и очень злой, простите, конгломерат, который пытается везде что-нибудь попробовать, бесконечно расширяться. Потому что они уже и сами прекрасно понимают, что бесконечно наращивать американскую базу не получится. Её рост уже замедлился. Соответственно, им нужно диверсифицировать риски и инвестиции, поэтому они пытаются [зайти] во все области, куда только можно. Мне кажется, что перспективы этого пока не ясны, потому что Netflix — универсальный доступный сервис, но не очень понятно, как в него можно интегрировать видеоигры, в которые наверняка можно будет играть с пульта или с телефона. У меня ощущение, что они по сложности будут не больше, чем телеигры.

Ранее сообщалось, что Netflix пригласил под эту задачу Майка Верду. Он ранее занимал пост руководителя EA Mobile, а также занимался развитием мобильных игр в компании Zynga и VR-игр в «Фейсбуке».

Егор Беликов
Егор Беликов
Кинокритик

Посмотрев на предыдущий путь Майка Верду, который работал в EA Mobile, я думаю, что на что-то большее, чем аркады, рассчитывать не приходится. Это не будут ААА-игры, это будет дополняющий пакет. Как Amazon Prime, который, по сути, просто добавка к их сервису по быстрой доставке. Netflix, как мне кажется, на распутье. Они продолжают расти экстенсивными методами и темпами. При этом я бы не сказал, что за последние месяцы у них был какой-то фурор.

Майк Верду уже работает вице-президентом по развитию игрового направления Netflix. Компания планирует сделать видеоигры частью своего сервиса уже в 2022 году. Согласно предварительной информации, игры будут включены в подписку без дополнительной платы. Будут это эксклюзивные проекты или видеоигры сторонних разработчиков, пока неизвестно.

Новость по теме
В 2022 году в Netflix появятся игры
Комментарии
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021