Российский кинокритик рассказал, зачем Netflix добавлять игры на свою площадку

В июле 2021 года стало известно, что стриминговый сервис Netflix хочет добавить игры в свою подписку. Редакция «Чемпионата» попросила известного российского кинокритика Егора Беликова прокомментировать планы компании.
Вполне объяснимо, почему Netflix лезет в игры. Это грандиозный и очень злой, простите, конгломерат, который пытается везде что-нибудь попробовать, бесконечно расширяться. Потому что они уже и сами прекрасно понимают, что бесконечно наращивать американскую базу не получится. Её рост уже замедлился. Соответственно, им нужно диверсифицировать риски и инвестиции, поэтому они пытаются [зайти] во все области, куда только можно. Мне кажется, что перспективы этого пока не ясны, потому что Netflix — универсальный доступный сервис, но не очень понятно, как в него можно интегрировать видеоигры, в которые наверняка можно будет играть с пульта или с телефона. У меня ощущение, что они по сложности будут не больше, чем телеигры.
Ранее сообщалось, что Netflix пригласил под эту задачу Майка Верду. Он ранее занимал пост руководителя EA Mobile, а также занимался развитием мобильных игр в компании Zynga и VR-игр в «Фейсбуке».
Посмотрев на предыдущий путь Майка Верду, который работал в EA Mobile, я думаю, что на что-то большее, чем аркады, рассчитывать не приходится. Это не будут ААА-игры, это будет дополняющий пакет. Как Amazon Prime, который, по сути, просто добавка к их сервису по быстрой доставке. Netflix, как мне кажется, на распутье. Они продолжают расти экстенсивными методами и темпами. При этом я бы не сказал, что за последние месяцы у них был какой-то фурор.
Майк Верду уже работает вице-президентом по развитию игрового направления Netflix. Компания планирует сделать видеоигры частью своего сервиса уже в 2022 году. Согласно предварительной информации, игры будут включены в подписку без дополнительной платы. Будут это эксклюзивные проекты или видеоигры сторонних разработчиков, пока неизвестно.
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