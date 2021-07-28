Техноблогер Wylsacom попал в рейтинг-50 самых успешных звёзд России

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых успешных звёзд России. В него вошли 50 публичных личностей. Среди музыкантов, спортсменов и актёров в рейтинге оказался Валентин Петухов, он же Wylsacom.

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Forbes оценил доход блогера в 5,5 миллиона долларов. Wylsacom занял 47-е место рейтинга. Также журналисты насчитали 2203 упоминания в СМИ, 289 600 упоминаний в социальных сетях, а количество подписчиков Wylsacom на YouTube и Instagram суммарно составляет 12 миллионов пользователей.

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Топ-10 рейтинга Forbes разделили между собой: Хабиб Нурмагомедов, Алишер Моргенштерн (Morgenshtern), Ольга Бузова, Тимати, Сергей Шнуров, Александр Овечкин, Ксения Собчак, Баста (Василий Вакуленко), Артём Дзюба и Полина Гагарина.