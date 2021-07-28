Геймеры продолжили играть в клубе во время наводнения
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Геймеры на Филиппинах продолжили играть в компьютерном клубе даже во время наводнения. Был риск удара током, но из-за размещения розеток и проводов в итоге никто из игроков не пострадал. Видео снял владелец клуба Сио Самсон.
«Мы не знали, что в этот день будет наводнение. Когда я увидел воду в помещении, то немедленно принял меры и сказал им убрать оборудование подальше от воды. Потом я начал снимать видео, через время они ушли. Обошлось без жертв, я очень этому рад», — отметил Сио Самсон.
На Филиппины обрушился тайфун Ин-фа, который наводнил большую часть региона. Тайфун распространился на Тайвань, а затем и на Китай.
Настойчивые геймеры закончили матч в сетевой игре, и только после этого покинули клуб. В каком состоянии сейчас находится клуб неизвестно.
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