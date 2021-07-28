Вышла Chernobylite — игра в стиле S.T.A.L.K.E.R. про Зону и Чернобыль продаётся со скидкой

Сегодня на ПК состоялся полноценный релиз ролевого экшена с элементами выживания под названием Chernobylite. Впервые игра вышла в раннем доступе в октябре 2019 года. Релиз на PlayStation 4 и Xbox One состоится 7 сентября 2021 года.

Сюжет экшена разворачивается на территории Чернобыля. Во время аварии на Чернобыльской АЭС главный герой теряет супругу Татьяну. Спустя много лет он возвращается в Зону и планирует выяснить судьбу жены. На пути героя встретятся различные монстры и другие люди.

Особое внимание разработчики уделили системе выживания. Игрокам нужно находить ресурсы, обустраивать базу и выживать. Особенностью станет материал чернобылит. Его нашли после аварии. Чернобылит способен искажать пространство и время.

Сейчас на игру действует скидка. До 4 августа Chernobylite можно купить в Steam за 629 рублей вместо 699 рублей.