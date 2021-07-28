Из-за жалоб на раздражение кожи остановлены продажи VR-шлема Oculus Quest 2

Facebook временно остановила продажи VR-шлема Oculus Quest 2. Причина — раздражение кожи лица у некоторых пользователей из-за покрытия материала. Об этом компания сообщила на сайте Oculus.

Для устранения проблемы Facebook планирует добавить поверх покрытия специальный силиконовый слой. Таким образом, это позволит уменьшить риски получить раздражение кожи. Получить силиконовую подкладку могут все пострадавшие владельцы Oculus Quest 2. Создатели шлема уверяют, что это точно поможет.

Проблема оказалась масштабной. Всего в компанию было направлено 5716 сообщений. Некоторая часть людей после раздражения кожи нуждалась в медицинском обслуживании. К моменту остановки продаж на территории США и Канады было продано 4,2 миллиона устройств.

Facebook планирует возобновить продажи VR-шлема 24 августа. С этого числа все модели получать силиконовую подкладку. Также в этот день будут открыты продажи новых устройств, объем памяти которых составит 128 гигабайт вместо 64 гигабайт.