Первый тест многопользовательского режима Halo Infinite состоится 29 июля

Первое техническое тестирование многопользовательского режима Halo Infinite стартует с 29 июля по 1 августа. Принять участие смогут не все. Разработчики из студии 343 Industries рассылают приглашение на тестирование выборочным игрокам. Об этом авторы шутера сообщили в новом обращении.
Все участники смогут опробовать множество элементов. Например, сражения против ботов на арене, три специальных карты, среди которых Bazar, Recharge и Live Fire. Также приглашенные игроки познакомятся с интерфейсом и боевым пропуском. По словам разработчиков, цель тестирования в том, чтобы проверить Halo Infinite на ошибки и устранить их по отзывам геймеров.
Этим этапом тестирование не закончится. В будущем 343 Industries планирует устроить и другие тесты. Возможно, в них смогут принять участие и другие игроки. Подробной информации об этом пока нет.
Halo Infinite выйдет осенью 2021 года на Xbox One, Xbox Serie S, Xbox Series X.
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