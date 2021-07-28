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Актёр из фанатского фильма Uncharted высказался об официальной экранизации

Актёр из фанатского фильма Uncharted высказался об официальной экранизации
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Актёр Нейтан Филлион, наиболее известный сообществу игроков по роли Нейтана Дрейка в фанатском короткометражном фильме Uncharted, наконец высказал своё отношение к грядущей экранизации Uncharted. Об этом Филлион рассказал в интервью изданию GamingBible.

Экранизация Uncharted — грядущий фильм, основанный на игровой франшизе Uncharted. Сюжет развернётся за некоторое время до событий первой игровой части. Кино расскажет о знакомстве будущих закадычных друзей: Нейтана Дрейка и Виктора Салливана.

Авторы издания спросили Филлиона о том, жалеет ли он, что кинокомпания Sony Pictures взяла на роль Дрейка не его, а Тома Холланда. Актёр отметил, что уважает как Тома Холланда, так и Марка Уолберга, который играет роль Виктора Салливана — лучшего друга Нейтана Дрейка.

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«Я жалею только о том, что нам пришлось так долго ждать этой экранизации. Мне очень интересно взглянуть на то, что в итоге сделает Sony Pictures. Я люблю кино, а Том Холланд и Марк Уолберг нас никогда не подводили», — рассказал Нейтан Филлион.

Сейчас идут активные съёмки экранизации Uncharted. Если всё пойдёт по плану, то премьера фильма состоится 18 февраля 2022 года.

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