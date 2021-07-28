Выручка Apple за третий квартал 2021 года увеличилась на 36%
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Компания Apple опубликовала финансовый отчёт за третий квартал 2021 года, который завершился 26 июня. У американской корпорации выросла прибыль, а больше всего выручки пришлось на Iphone, хотя обычно за третий квартал таких показателей не было.
Мы собрали главное из финансового отчёта:
- Доход компании составил 81,4 миллиарда долларов. Это на 36% больше, чем в 2020 году
- Чистая прибыль Apple составила 21,7 миллиарда долларов
- Выручка с Iphone составила 39,5 миллиарда долларов, с Mac — 8,2 миллиарда, а с устройств iPad — 7,3 миллиарда долларов
- Продажи Mac стали лучшими в июне за всю историю Apple
- Продажи iPad за третий квартал 2021 года стали лучшими за десятилетие компании.
О будущем Apple ничего не сказала, но отметила, что во второй половине 2021 года будет сохраняться дефицит полупроводников, и он отразится на производстве ряда устройств Mac, Iphone и iPad.
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