Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Киберспорт Новости

Новая валюта, случайные боссы и торговля: превью Darkest Dungeon II от Game Informer

Новая валюта, случайные боссы и торговля: превью Darkest Dungeon II от Game Informer
Аудио-версия:
Комментарии

Издание Game Informer опубликовало подробное превью с различными деталями грядущего рогалика Darkest Dungeon II. Стало известно много свежих деталей. Например, мир проекта поделен на разные биомы, а система взаимоотношений между героями будет улучшена.

Новость по теме
Геймеры продолжили играть в клубе во время наводнения
Roguelike (рогалик) — жанр видеоигр, в котором ключевой особенностью являются генерируемые случайным образом уровни, пошаговость и необратимость смерти персонажа. Большая часть игр этого жанра происходят в стиле мрачного и эпического фэнтези.

Мы собрали главные подробности из превью:

  • Разработчики изменили систему освещения. Если факел погаснет, то может умереть весь отряд
  • Важно соблюдать баланс между битвами и тем, чтобы избегать их. Постоянно сражаться невыгодно из-за опасности потерять всех членов отряда, но всё время избегать схватки тоже не стоит
  • В Darkest Dungeon II будут специальные чекпойнты. На них можно торговать и помогать встречным NPC
  • Если спутник умрёт, то возможности воскресить его не будет. Нужно будет находить нового персонажа по ходу сюжета
  • Разработчики обещают глубокую систему взаимоотношений между персонажами
  • Новым классом в игре станет Беглянка. Про героиню известно мало. Она сможет использовать огненные способности, а количество навыков достигнет 11
  • Возможно, до релиза проекта разработчики добавят ещё пару героев
  • Ещё одной новой особенностью станут свежие огненные навыки. Они будут похожи на эффекты кровотечения и отравления.

Релиз Darkest Dungeon II запланирован в раннем доступе в 2021 году. Проект будет временным эксклюзивом Epic Games Store в течение года.

Новость по теме
PlayStation 5 стала самой быстро продаваемой консолью Sony за всю историю
Комментарии
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021