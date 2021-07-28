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Новая валюта, случайные боссы и торговля: превью Darkest Dungeon II от Game Informer

Издание Game Informer опубликовало подробное превью с различными деталями грядущего рогалика Darkest Dungeon II. Стало известно много свежих деталей. Например, мир проекта поделен на разные биомы, а система взаимоотношений между героями будет улучшена.

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Roguelike (рогалик) — жанр видеоигр, в котором ключевой особенностью являются генерируемые случайным образом уровни, пошаговость и необратимость смерти персонажа. Большая часть игр этого жанра происходят в стиле мрачного и эпического фэнтези.

Мы собрали главные подробности из превью:

Разработчики изменили систему освещения. Если факел погаснет, то может умереть весь отряд

Важно соблюдать баланс между битвами и тем, чтобы избегать их. Постоянно сражаться невыгодно из-за опасности потерять всех членов отряда, но всё время избегать схватки тоже не стоит

В Darkest Dungeon II будут специальные чекпойнты. На них можно торговать и помогать встречным NPC

Если спутник умрёт, то возможности воскресить его не будет. Нужно будет находить нового персонажа по ходу сюжета

Разработчики обещают глубокую систему взаимоотношений между персонажами

Новым классом в игре станет Беглянка. Про героиню известно мало. Она сможет использовать огненные способности, а количество навыков достигнет 11

Возможно, до релиза проекта разработчики добавят ещё пару героев

Ещё одной новой особенностью станут свежие огненные навыки. Они будут похожи на эффекты кровотечения и отравления.

Релиз Darkest Dungeon II запланирован в раннем доступе в 2021 году. Проект будет временным эксклюзивом Epic Games Store в течение года.