PlayStation 5 стала самой быстро продаваемой консолью Sony за всю историю

Sony отчиталась о продажах своих консолей. Игровая консоль PlayStation 5 уже продалась тиражом в 10 миллионов устройств по всему миру. Это произошло 18 июля 2021 года.

Чтобы добиться этого результата, Sony понадобилось восемь месяцев. Это немного меньше, чем в случае с PlayStation 4. Сейчас PS5 — самая быстро продаваемая консоль в истории компании Sony Interactive Entertainment.

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По словам генерального директора компании Джима Райана, вовлечённость игроков стала значительно выше по сравнению со стартом PS4. Босс SIE отчитался о двузначных показателях роста. Речь идёт о продолжительности игровых сессий и ежемесячном количестве активных пользователей.

В Sony не уточнили, на каком рынке сейчас самый высокий спрос на PS5. Джим Райан доволен хорошим стартом продаж в Китае. Интерес к PlayStation 5 на азиатском рынке можно сравнить с тем, что происходит на Западе.