PlayStation 5 стала самой быстро продаваемой консолью Sony за всю историю

Sony отчиталась о продажах своих консолей. Игровая консоль PlayStation 5 уже продалась тиражом в 10 миллионов устройств по всему миру. Это произошло 18 июля 2021 года.
Чтобы добиться этого результата, Sony понадобилось восемь месяцев. Это немного меньше, чем в случае с PlayStation 4. Сейчас PS5 — самая быстро продаваемая консоль в истории компании Sony Interactive Entertainment.
По словам генерального директора компании Джима Райана, вовлечённость игроков стала значительно выше по сравнению со стартом PS4. Босс SIE отчитался о двузначных показателях роста. Речь идёт о продолжительности игровых сессий и ежемесячном количестве активных пользователей.
В Sony не уточнили, на каком рынке сейчас самый высокий спрос на PS5. Джим Райан доволен хорошим стартом продаж в Китае. Интерес к PlayStation 5 на азиатском рынке можно сравнить с тем, что происходит на Западе.
- 28 июля 2021
-
17:08
-
17:07
-
16:50
-
16:48
-
16:46
-
14:18
-
13:54
-
13:52
-
13:44
-
12:34
-
12:31
-
11:15
-
10:58
-
10:34
-
10:22
-
10:04
-
08:37
- 27 июля 2021
-
22:08
-
19:36
-
19:22
-
19:21
-
18:42
-
18:41
-
18:38
-
17:40
-
17:02
-
17:00
-
13:56
-
13:09
-
12:52
-
12:14
-
11:56
-
11:34
-
11:01
-
10:50