Hunter’s Arena: Legends и Tennis World Tour 2 станут бесплатными в PS Plus в августе

Sony назвала бесплатные игры, которые получат все подписчики сервиса PlayStation Plus в августе. В подборку вошли три игры. Все владельцы PS4 получат Tennis World Tour 2 и Plants vs. Zombies: Battle for Neighborvill. Дополнительно Hunter’s Arena: Legends дадут тем, у кого есть PS5.

Расскажем подробнее о каждой игре в раздаче:

Hunter's Arena: Legends — баттл-рояль с элементами MMORPG в фэнтезийном сеттинге. Игрокам доступны более 10 персонажей, различные рейды, прокачка оружия, навыков и многопользовательский режим. В игре нужно сражаться как с монстрами, так и с реальными людьми

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborvill — шутер от третьего лица, который разворачивается во вселенной Plants vs. Zombies. Игрокам нужно играть за растений или зомби в многопользовательском или кооперативном режимах. Всего в шутере есть 23 настраиваемых класса

Tennis World Tour 2 — спортивный симулятор тенниса. Геймерам нужно взять на себя роль игроков в теннис, проходить карьеру или устраивать быстрые матчи. В игре есть реалистичная анимация и качественная технология захвата движений

Добавить игры в библиотеку можно с 3 августа по 7 сентября. Игры, которые получат подписчики PS Plus в сентябре, объявят 25 августа.

