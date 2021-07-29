В вузах России появятся занятия по киберспорту

В некоторых крупных вузах России планируют ввести занятия по киберспортивной дисциплине. Правительство хочет проводить курсы не только для улучшения имеющихся навыков, но и для подготовки полноценных разработчиков видеоигр. Все это хотят реализовать к декабрю 2022 года. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ».
«Это самые разные сферы — наука, культура, спорт, творчество и в том числе киберспорт. Так, например, турниры по киберспорту проводились в Международном детском центре ''Артек'', а также Российским движением школьников. Участие в киберспортивных турнирах повышает навыки командной работы», — рассказали в Министерстве просвещения Российской Федерации.
Фото: РИА Новости
Известно, что инициатором идеи выступила компания «Ростелеком». По словам представителей компании, видеоигры отлично развивают интерес к обучению, а также многие другие полезные навыки. Например, умение поддерживать коммуникацию, нестандартно мыслить и другое. До 2024 года на финансирование запланированной программы уйдет около 17,6 миллиарда рублей, притом 8,6 миллиарда рублей из этой суммы должны выделить из государственного бюджета.
Киберспорт признали видом спорта в России ещё в 2016 году. С тех пор стало официальным проведение соревнований, присвоение спортивных разрядов и разработка программ по подготовке судей и тренеров. С каждым годом объём рынка киберспорта стремительно растёт и развивается.
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