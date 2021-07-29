GTA 5 запустили в разрешении 128х72 пикселей — получилось мыльно

Блогер, который ведёт YouTube-канал RandomGaminginHD, решил провести небольшой эксперимент. Он захотел проверить, как современные игры будут работать на старых устройствах. Результаты его идеи можно увидеть в ролике ниже.

Новость по теме Из-за невнимательности блогера изменили дверь на карте в CS:GO

Для проведения эксперимента автор видео купил пару старых видеокарт: AMD Radeon HD6450 и Nvidia Geforce GT 710. Первая вышла в 2011 году, а вторая в 2014 году. Блогер запустил несколько игр в разрешении 128х72 пикселей.

Автор запустил Fortnite, GTA 5, Days Gone и Cyberpunk 2077. Первая игра работает лучше всех других. Баттл-рояль стабильно сохраняет 50 кадров в секунду, но из-за такого низкого разрешения разглядеть противников и окружение очень трудно. Days Gone, вышедшая на ПК в 2021 году, работает в разы хуже: зомби-экшен выдаёт лишь 10 FPS. Cyberpunk 2077 тоже не смогла выдать количество FPS больше 10, а вот с GTA 5 дела немного лучше. Экшен в открытом мире работает при 25-40 FPS, что относительно хороший результат, по сравнению с другими играми.

На канале блогера также можно увидеть множество других видео, посвящённых различным устройствам и видеоиграм.