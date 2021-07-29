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«Это очень перспективно». Антон Логвинов прокомментировал появление киберспорта в вузах РФ

«Это очень перспективно». Антон Логвинов прокомментировал появление киберспорта в вузах РФ
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29 июля стало известно, что в некоторых крупных вузах Российской Федерации введут занятия по киберспортивной дисциплине. Правительство планирует проводить курсы для улучшения уже имеющихся навыков, а также для подготовки полноценных разработчиков видеоигр. Реализовать план хотят к декабрю 2022 года. Издание «Чемпионат» попросило основателя FXA Studio и одного из главных игровых экспертов России Антона Логвинова прокомментировать эту новость.

Антон Логвинов
Антон Логвинов
Основатель FXA Studio

Я считаю, что это очень перспективно. Молодые ребята, которые играют прямо жёстко, теперь могут получить полноценное образование, а не только через TeamSpeak в Dota 2. И заниматься саморазвитием. Главное — они смогут получать деньги за то, что им нравится. Надеюсь, что эта сфера будет развиваться, и у геймеров будут перспективы поступить не только на киберспортсмена.

Инициатором идеи выступил «Ростелеком». В компании рассказали, что видеоигры отлично развивают интерес к обучению, а также многие другие полезные навыки. До 2024 года на финансирование запланированной программы уйдет около 17,6 миллиарда рублей, притом 8,6 миллиарда рублей из этой суммы должны выделить из государственного бюджета.

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