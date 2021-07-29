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Переводчик «Ведьмака» хочет засудить Netflix

Переводчик «Ведьмака» хочет засудить Netflix
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Анджей Сапковский написал сагу «Ведьмак» на польском языке, на английский же книги перевёл Дэвид Френч. Теперь он хочет подать в суд на Netflix из-за того, что съёмочная группа сериала использовала его тексты и не уведомила его. Об этом сообщили различные польские СМИ.

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Чтобы подтвердить свои слова, Дэвид Френч показал публикацию сценаристки шоу Лорен Шмидт Хиссрик. На ней видно стопку книг саги «Ведьмак» в переводе от Френча.

Дэвид Френч отправил письмо в штаб Netflix, чтобы решить ситуацию и не доводить её до суда. Его требования просты — добиться того, чтобы его роль и вклад в развитие вселенной отметили в титрах шоу. Помимо этого, автор английских текстов требует небольшого возмещения ущерба, но конкретную сумму не уточнил.

Съёмки второго сезона «Ведьмака» уже закончились. Весь сезон выйдет только на Netflix 17 декабря 2021 года. В разработку также запущен третий, однако его дата выхода неизвестна. Если учесть динамику, то он может появиться в конце 2022-го.

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