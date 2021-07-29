Блогер сыграл в Dark Souls 3 с помощью пиццы. Вкусовые качества неизвестны

Популярный блогер под псевдонимом SuperLouis64 показал, как можно поиграть в хардкорный экшен Dark Souls 3 с помощью пиццы. Поклонники франшизы постоянно проявляют креатив. Dark Souls уже прошли на барабанах, бананах, руле и других вещах. Видео можно посмотреть ниже. В нём показан процесс подключения и принцип работы самодельного контроллера.

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Геймер провёл от небольшой электрической платы провода, а затем соединил их с пиццей. Кусочки имитируют кнопки геймпада и отвечают за действия персонажа. Например, один отвечал за движение, а другой — за атаку и блокирование щитом. Особенно интересно выглядит момент, когда блогер откусил кусок пиццы. В это же время герой в Dark Souls 3 выпил целебный эликсир и восполнил здоровье.

«Мы с друзьями сделали из большой коробки пиццы контроллер для Dark Souls 3. Я назвал наше изобретение Plug-n-Eat — почти как Plug-n-Play. Почти как контроллер на PlayStation 5, но Pizza-Sense звучит намного хуже», — рассказал SuperLouis64.

Dark Souls 3 доступна на ПК, PS4 и Xbox One. Купить игру можно в Steam за 2499 рублей. В PlayStation Store на экшен сейчас действует хорошая скидка. Он доступен за 894 рубля вместо 3579 рублей.