В FIFA 22 будет более 4 тысяч новых анимаций

Electronic Arts поделилась новыми подробностями FIFA 22. В будущей версии симулятора у футболистов будет более четырёх тысяч дополнительных анимаций. Всё это благодаря технологии Hyper Motion, которая станет флагманской новинкой игры.

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Авторы добились такой мощной цифры благодаря машинному обучению и анализу данных с матча реальных футболистов. Технология проанализировала более восьми тысяч кадров. Более того, авторы пообещали продвинутый искусственный интеллект. Теперь управляемые ИИ противники смогут принимать до шести решений за одну секунду. Однако не все смогут оценить прелести Hyper Motion — она будет доступна только в версиях FIFA 22 на PS5 и Xbox Series X|S.

FIFA 22 выйдет 1 октября 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S. Ранее мы посетили закрытую презентацию геймплея симулятора и сделали на основе материала видео. Приятного просмотра.