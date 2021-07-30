Леван Горозия (L'ONE) — о киберспорте в вузах: немного даже им завидую

29 июля стало известно, что в некоторых крупных вузах Российской Федерации введут занятия по киберспортивной дисциплине. Правительство планирует проводить курсы для улучшения уже имеющихся навыков, а также для подготовки полноценных разработчиков видеоигр. Реализовать план хотят к декабрю 2022 года. «Чемпионат» попросил рэпера Левана Горозию (L'ONE) прокомментировать эту новость.

Новость по теме В вузах России появятся занятия по киберспорту

Леван Горозия (L'ONE) рэпер, артист Отличная новость. Если я поставлю себя на место молодых парней и школьников, которые об этом узнают, что они будут не только бэйсик изучать, а можно будет ещё и поиграть, поиграть на интересной основе, с обучением, — это супер. Немного даже им завидую. Если бы у меня можно было в школе играть на уроках, было бы вообще классно. Безусловно, это развитие. Коммуникация безусловная. Сужу даже по своим играм. Скейтборд и баскетбол 3x3 стали олимпийскими видами спорта. Возможно, киберспорт тоже доберётся туда. Я только рад.

Инициатором идеи выступил «Ростелеком». В компании рассказали, что видеоигры отлично развивают интерес к обучению, а также многие другие полезные навыки. До 2024 года на финансирование запланированной программы уйдёт около 17,6 миллиарда рублей, притом 8,6 миллиарда рублей из этой суммы должны выделить из государственного бюджета.