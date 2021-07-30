Тиктокер собрал миллионы просмотров. Он «доработал» CS:GO при помощи подручных средств

Пользователь социальной сети TikTok под псевдонимом csgogoezhak показывает в своих видео, как стрелять из снайперской винтовки (AWP) без прицела. Для этого он использует различные приспособления. Ролики собирают от сотен тысяч до десятков миллионов просмотров.

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Csgogoezhak отмечает место прицеливания на экране подручными средствами. Для этого он использует в своих видео лимон, зубочистки, ушные палочки и даже флаг Соединённых Штатов Америки.

Способ далеко не новый — ещё игроки в CS 1.6 часто отмечали место прицела на мониторе жвачкой, скотчем или маркером. Правда, способ не поможет вам однозначно победить, поскольку у AWP большой разброс при стрельбе от бедра. Частично эта проблема решается «квикскоупом». Это быстрое прицеливание.