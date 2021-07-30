Олимпийская чемпионка Виталина Бацарашкина рассказала о медальоне «Ведьмака»

Олимпийская чемпионка из России Виталина Бацарашкина дала новое интервью в эфире телеканала «Матч ТВ». Спортсменка вызвала в сети ажиотаж в связи с тем, что она носит с собой медальон из игры «Ведьмак». Журналисты поинтересовались у девушки, есть ли какая-то магическая сила в этом медальоне.
Нет ничего такого, просто мне нравится эта вселенная, и я не вижу препятствий, чтобы не носить его. В прошлый раз я была [на Олимпиаде] с брелоком, в этот раз я уже с серебряным медальоном. Может быть, какие-то параллели и можно провести.
Напомним, 25 июля Виталина Бацарашкина принесла первую золотую медаль для спортсменов из России. Девушка принимала участие в стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров. На соревнованиях Бацарашкина носила медальон школы кота из «Ведьмака».
Также стало известно, что в 2016 году спортсменка давала интервью, в котором рассказала о своих хобби. Среди них — игра в шутеры и GTA. Кроме того, в своём «инстаграме» девушка публиковала кадр из Ghost of Tsushima. Действие игры про самураев происходит в 1274 году, во время первого монгольского вторжения в Японию.
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