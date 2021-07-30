Capcom отчиталась о самом успешном первом квартале в истории компании

Capcom опубликовала данные за финансовый квартал, который закончился 30 июня. Судя по информации, у компании сейчас дела идут неплохо. По сравнению с показателями за прошлый год, наблюдается рост выручки, прибыли и продаж.

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Собрали данные за финансовый квартал:

Выручка компании достигла отметки в 440 миллионов долларов. Это на 104,1% больше, чем в прошлом году.

Чистая прибыль выросла до 157,5 миллиона долларов, что на 121,9% больше, чем за аналогичный прошлогодний период.

Первый финансовый квартал 2021 года стал самым успешным за всю историю компании. В этом Capcom помог выход двух успешных игр: Resident Evil Village и Monster Hunter Rise.

Продажи Resident Evil Village на 30 июня достигли отметки в 4,5 миллиона копий, а тираж Monster Hunter Rise превысил 7 миллионов копий.

Также компания отметила рост продаж старых хитов, но конкретных цифр не назвала. Рост в сегменте аркадных автоматов и развлечений также наблюдается.