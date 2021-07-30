Появился геймплей адвенчуры Stray, где главный герой — кот

Компания Annapurna Interactive опубликовала первый официальный геймплей грядущей адвенчуры под названием Stray. Главным героем игры выступает кот. Посмотреть игровой процесс можно в видео ниже.

Stray представляет собой адвенчуру с видом от третьего лица. Игрокам предстоит взять на себя роль бродячего кота и покинуть заброшенный кибергород. Его населяет множество андроидов. Некоторые из них дружелюбные, а другие пытаются выжить, поэтому используют все доступные средства.

В показанном отрывке геймплея можно увидеть множество интересных деталей. Например, в игре придётся преодолевать различные испытания: перепрыгивать с бочки на бочку, использовать предметы из окружения для дальнейшего прохождения и так далее. В один момент кот находит себе союзника в виде маленького робота B-12. С помощью него можно открывать сейфы, взаимодействовать с местными андроидами и подбирать полезные предметы вроде газировки для восполнения выносливости.

Релиз Stray состоится в начале 2022 года на ПК, PS4 и PS5. В Steam адвенчуру можно добавить в список желаемого.

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