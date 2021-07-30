Появился геймплей адвенчуры Stray, где главный герой — кот

Компания Annapurna Interactive опубликовала первый официальный геймплей грядущей адвенчуры под названием Stray. Главным героем игры выступает кот. Посмотреть игровой процесс можно в видео ниже.
В показанном отрывке геймплея можно увидеть множество интересных деталей. Например, в игре придётся преодолевать различные испытания: перепрыгивать с бочки на бочку, использовать предметы из окружения для дальнейшего прохождения и так далее. В один момент кот находит себе союзника в виде маленького робота B-12. С помощью него можно открывать сейфы, взаимодействовать с местными андроидами и подбирать полезные предметы вроде газировки для восполнения выносливости.
Релиз Stray состоится в начале 2022 года на ПК, PS4 и PS5. В Steam адвенчуру можно добавить в список желаемого.
- 30 июля 2021
-
12:02
-
11:42
-
11:41
-
09:50
-
09:45
-
08:40
-
08:29
-
08:19
-
08:07
- 29 июля 2021
-
20:18
-
19:01
-
18:41
-
18:06
-
18:00
-
17:58
-
16:07
-
15:51
-
14:30
-
14:11
-
13:37
-
12:58
-
12:28
-
11:03
-
10:20
- 28 июля 2021
-
19:17
-
18:52
-
18:51
-
17:08
-
17:07
-
16:50
-
16:48
-
16:46
-
14:18
-
13:54
-
13:52