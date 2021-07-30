Мобильную игру по «Ведьмаку» с дополненной реальностью скачали более миллиона раз

AR-игра из вселенной «Ведьмака» под названием The Witcher: Monster Slayer вышла 21 июля. Сейчас она доступна бесплатно на устройствах iOS и Android. За неделю экшен набрал более миллиона загрузок. Об этом сообщило издание GameIndustry.biz.

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Больше всего игру скачивали геймеры из Польши, а вот самыми платёжеспособными оказались жители США. Игроки уже принесли разработчикам 500 тысяч долларов. Вероятно, эта цифра продолжит постепенно расти и дальше.

В The Witcher: Monster Slayer игрокам с помощью своих смартфонов необходимо выслеживать и убивать различных чудовищ. Важно соблюдать подход к сражениям и личные качества каждого монстра. В скором времени в игре появятся сюжетные задания и другие элементы.