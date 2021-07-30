Королевская битва с боями на мечах Naraka: Bladepoint выйдет на консолях

Грядущая королевская битва Naraka: Bladepoint появится на консолях. Известно, что специальная версия проекта будет выпущена и на PS5. Информации про новые приставки Microsoft на момент публикации новости нет. Создатели игры выпустили небольшой трейлер с особенностями консольной вариации тайтла.

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Naraka: Bladepoint представляет собой королевскую битву на 60 игроков. Основная фишка: быстрые перемещения по карте с помощью элементов паркура и крюка-кошки. Сам игровой процесс построен вертикально, то есть большая часть сражений и действий происходит именно в воздухе.

В экшене также есть множество различных персонажей, ряд уникальных навыков и особая боевая система, включающая в себя комбинации и контратаки. Ещё разработчики обещают богатый арсенал оружия для ведения ближнего и дальнего боя. Есть даже мушкеты!

В Steam и Epic Games Store королевская битва выйдет 12 августа. В магазине Valve можно сделать предзаказ по цене в 1199 рублей за обычное издание. Ultimate-издание обойдётся в 2999 рублей. Купить игру можно и в Epic Games Store. Цены аналогичные.