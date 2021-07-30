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Глава Ubisoft прокомментировал открытое письмо своих сотрудников

Глава Ubisoft прокомментировал открытое письмо своих сотрудников
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В конце июля 500 сотрудников Ubisoft написали открытое письмо с просьбой перестать игнорировать проблему сексуальных домогательств и ущемлений внутри компании. Это произошло на фоне громкого скандала вокруг Activision Blizzard. Глава Ubisoft Ив Гиймо написал ответное письмо своим работникам. Его на страницу в «Твиттере» выложил бывший главный редактор издания Kotaku.

Кратко о том, что говорится в письме Гиймо:

  • По мнению Ива Гиймо, компания уже сталкивалась с такой проблемой. На её решение нужно время;
  • Глава Ubisoft уверяет, что над решением этого вопроса постоянно ведутся работы;
  • За 2020 года компании удалось обновить процесс управления персоналом и установить особый кодекс поведения;
  • Гиймо обещает создать комфортную рабочую среду для каждого сотрудника.

Несмотря на заявления босса Ubisoft, многие пользователи не верят ему на слово. Часть людей считает, что виновных не будут увольнять, а просто переместят на другое место работы или понизят в должности.

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