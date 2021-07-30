Изометрическая российская игра Encased, вдохновлённая Fallout, выйдет 7 сентября

Российская студия Dark Crystal объявила дату выхода изометрической ролевой игры Encased. Он состоится 7 сентября на ПК. С 2019-го игра находилась в раннем доступе. Об этом разработчики сообщили на официальной странице игры в твиттере.

Новость по теме СМИ: на сериальную экранизацию The Last of Us будут выделять 200 миллионов долларов в год

Ensaced — изометрическая пошаговая RPG. При создании разработчики вдохновлялись франшизой Fallout и романом «Пикник на обочине» братьев Стругацких. Действие игры разворачивается в альтернативных 1970-х годах под большим куполом, который накрыл большую часть планеты.

С полноценным релизом в игре появится еще больше миссий, видов оружия и локаций. Также разработчики добавят различные артефакты, влияющие на игровой процесс, и несколько новых концовок.

Пока что игра выйдет только на ПК. Она появится и на консолях, но неизвестно, когда именно. Сейчас Encased можно купить в Steam за 499 рублей.