Изометрическая российская игра Encased, вдохновлённая Fallout, выйдет 7 сентября
Поделиться
Российская студия Dark Crystal объявила дату выхода изометрической ролевой игры Encased. Он состоится 7 сентября на ПК. С 2019-го игра находилась в раннем доступе. Об этом разработчики сообщили на официальной странице игры в твиттере.
Новость по темеСМИ: на сериальную экранизацию The Last of Us будут выделять 200 миллионов долларов в год
Ensaced — изометрическая пошаговая RPG. При создании разработчики вдохновлялись франшизой Fallout и романом «Пикник на обочине» братьев Стругацких. Действие игры разворачивается в альтернативных 1970-х годах под большим куполом, который накрыл большую часть планеты.
С полноценным релизом в игре появится еще больше миссий, видов оружия и локаций. Также разработчики добавят различные артефакты, влияющие на игровой процесс, и несколько новых концовок.
Пока что игра выйдет только на ПК. Она появится и на консолях, но неизвестно, когда именно. Сейчас Encased можно купить в Steam за 499 рублей.
Новость по темеГлава Ubisoft прокомментировал открытое письмо своих сотрудников
Комментарии
- 30 июля 2021
-
18:32
-
16:11
-
15:24
-
15:05
-
13:03
-
13:01
-
12:56
-
12:02
-
11:42
-
11:41
-
09:50
-
09:45
-
08:40
-
08:29
-
08:19
-
08:07
- 29 июля 2021
-
20:18
-
19:01
-
18:41
-
18:06
-
18:00
-
17:58
-
16:07
-
15:51
-
14:30
-
14:11
-
13:37
-
12:58
-
12:28
-
11:03
-
10:20
- 28 июля 2021
-
19:17
-
18:52
-
18:51
-
17:08
Партнерский контент