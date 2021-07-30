Стример прошёл Sekiro: Shadows Die Twice вслепую

Стример под именем Mitchriz первым в мире прошёл хардкорный экшен Sekiro: Shadows Die Twice вслепую. На это у него ушло 4 часа и 35 минут, а на подготовку — около месяца. Полную запись с прохождением можно посмотреть ниже.
Чтобы завершить игру как можно быстрее, стример выбрал концовку «Сура». На достижение других финалов уйдёт намного больше времени. Во время трансляции Mitchriz рассказал, как ориентировался в экшене. Он использовал слух, игровые предметы и свою память. Однако добиться идеального результата так и не удалось, потому что несколько раз за всё прохождение стример падал в пропасть и умирал.
Запись стрима разделена на временные отрезки. На них можно увидеть, с каким конкретным боссом шло сражение. Так, например, Mitchriz отметил, что самым сложным противником для него стала Обезьяна-страж. Парню удалось убить босса лишь с шестой попытки. Зато с Иссином, финальным боссом экшена, стример справился со второго раза. Иссин считается одним из самых сложных боссов в игре.
Sekiro: Shadows Die Twice стала лучшей игрой 2019 года. Игра доступна на ПК, PS4 и Xbox One. В PlayStation Store её можно купить за 3249 рублей вместо 4999 рублей.
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