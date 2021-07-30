Bloomberg: релиз Horizon Forbidden West перенесли на начало 2022 года

Авторитетный игровой журналист Джейсон Шрайер сообщил о переносе даты выхода Horizon Forbidden West на начало 2022 года. В «Твиттере» репортёр Bloomberg отметил, что ещё 29 июля об этом рассказал Джефф Грабб из Venture Beat. Официального заявления Sony пока не последовало.

Изначально Sony не сообщила точную дату выхода экшена о приключениях Элой. В компании только сказали о примерном временном окне — конец 2021-го. Судя по всему, Guerrilla Games не успевает закончить игру в связи с продолжающейся пандемией коронавируса. Она усложнила работу многих игровых студий, в том числе крупных.

Horizon Forbidden West — прямое продолжение Zero Dawn. Элой отправится на западное побережье и встретится с новой угрозой человечеству. Геймплейную формулу расширят новыми гаджетами вроде планера и маски для подводного плавания. Игра выйдет на PS4 и PS5.