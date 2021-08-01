Игроки остановили 190 миллионов преступлений в Spider-Man: Miles Morales
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Insomniac Games поделилась интересной статистикой об успехах игроков в Spider-Man: Miles Morales. Разработчики опубликовали скриншоты с цифрами в твиттере.
Успехи фанатов Marvel's Spider-Man: Miles Morales
- 11 тысяч лет игрового времени
- 7 миллиардов побеждённых противников
- 190 миллионов остановленных преступлений
- 224 миллиона собранных коллекционных предметов
- 727 миллионов ударов электричеством
- 146 миллионов использованных добиваний
- 9 миллионов собранных костюмов с котиком
- 62 миллиона поездок на метро
Insomniac Games опубликовала пост в честь всемирного Дня человека-паука, который празднуется 1 августа. В этот день в 1962 году вышел комикс Amazing Fantasy #15 — именно в нём впервые появился знаменитый дружелюбный сосед.
Spider-Man: Miles Morales вышла 12 ноября 2020 года на PS4 и PS5. Экшен получил высокие оценки от журналистов и был тепло встречен игроками.
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