Игроки остановили 190 миллионов преступлений в Spider-Man: Miles Morales

Insomniac Games поделилась интересной статистикой об успехах игроков в Spider-Man: Miles Morales. Разработчики опубликовали скриншоты с цифрами в твиттере.

Успехи фанатов Marvel's Spider-Man: Miles Morales

11 тысяч лет игрового времени

7 миллиардов побеждённых противников

190 миллионов остановленных преступлений

224 миллиона собранных коллекционных предметов

727 миллионов ударов электричеством

146 миллионов использованных добиваний

9 миллионов собранных костюмов с котиком

62 миллиона поездок на метро

Insomniac Games опубликовала пост в честь всемирного Дня человека-паука, который празднуется 1 августа. В этот день в 1962 году вышел комикс Amazing Fantasy #15 — именно в нём впервые появился знаменитый дружелюбный сосед.

Spider-Man: Miles Morales вышла 12 ноября 2020 года на PS4 и PS5. Экшен получил высокие оценки от журналистов и был тепло встречен игроками.