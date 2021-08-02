Ариана Гранде проведёт серию концертов в Fortnite

Разработчики королевской битвы Fortnite из студии Epic Games анонсировали новое игровое мероприятие — концерт Арианы Гранде. Ивент будет называться «Разлом-тур», а пройдёт он с 7 по 9 августа. Об этом стало известно из тематического видео, которое выпустили авторы тайтла. Его можно посмотреть ниже.
Во время ивента певица выступит на пяти внутриигровых концертах:
- 7 августа в 1:00 мск
- 7 августа в 21:00 мск
- 8 августа в 7:00 мск
- 8 августа в 19:00 мск
- 9 августа в 1:00 мск
За 30 минут до начала шоу откроется специальный режим, в котором популярные треки Арианы Гранде соединятся с лучшими игровыми моментами. В течение «Разлом-тура» игроки смогут получить множество новых предметов: экраны загрузки, эмодзи, скины, жесты и экипировку. Особое снаряжение певицы будет доступно уже 5 августа в 03:00 по мск.
Певица уже отреагировала на анонс, опубликовав в «Инстаграме» пост с превью своей модели из шутера.
Это не первый случай, когда именитые звёзды проводят концерты в Fortnite. Ранее их организовывали рэпер Трэвис Скотт, диджей Marshmello и другие.
Fortnite доступна бесплатно на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.
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