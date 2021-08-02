Инсайдер: Fortnite перейдёт на Unreal Engine 5 с восьмого сезона

По информации известного в сообществе инсайдера HYPEX, начиная с восьмого сезона Fortnite переедет на пятую версию движка Unreal Engine. Он опубликовал свои догадки в «Твиттере».
HYPEX отметил, что для некоторых это не будет чем-то удивительным, но есть люди, которым эта новость покажется важной. Также он посоветовал начать изучение нового движка для любителей создавать пользовательские карты и модификации.
Впервые о намерении перевести Fortnite на Unreal Engine 5 авторы игры из студии Epic Games заявили ещё весной 2020 года. Тогда создателей останавливало только ожидание выхода самого движка и релиза консолей нового поколения.
Когда в королевской битве стартует новый сезон, пока неизвестно. Вероятно, это произойдёт ближе к концу 2021 года. В Fortnite можно поиграть на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S и Nintendo Switch.
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