Датамайнеры нашли упоминания королевской битвы в Halo Infinite

Датамайнеры обнаружили намёки на появление королевской битвы в Halo Infinite. Они нашли аудиофайл, в котором содержатся слова Battle Royale. На ситуацию обратили внимание пользователи Resetera и профильные СМИ.

Журналисты не исключают, что появление подобного режима может разнообразить мультиплеерную часть Halo Infinite. К этому подталкивает и модель её распространения — сетевая игра будет распространяться бесплатно с первого дня релиза. Однако этого может и не произойти. В 2019 году один из сотрудников 343 Industries заявил, что в шутере подобного режима не будет.

В конце июля произошла и другая утечка Halo Infinite. В сеть попали детали сюжетной кампании, но не полные — в них содержатся названия миссий и описание квестов. Авторы шутера попросили сообщество не распространять утечки.

Halo Infinite планируют выпустить до конца 2021 года на ПК, Xbox One и Xbox Series X|S. Игра сразу появится в Xbox Game Pass.