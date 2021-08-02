Датамайнеры нашли упоминания королевской битвы в Halo Infinite

Датамайнеры обнаружили намёки на появление королевской битвы в Halo Infinite. Они нашли аудиофайл, в котором содержатся слова Battle Royale. На ситуацию обратили внимание пользователи Resetera и профильные СМИ.
Журналисты не исключают, что появление подобного режима может разнообразить мультиплеерную часть Halo Infinite. К этому подталкивает и модель её распространения — сетевая игра будет распространяться бесплатно с первого дня релиза. Однако этого может и не произойти. В 2019 году один из сотрудников 343 Industries заявил, что в шутере подобного режима не будет.
В конце июля произошла и другая утечка Halo Infinite. В сеть попали детали сюжетной кампании, но не полные — в них содержатся названия миссий и описание квестов. Авторы шутера попросили сообщество не распространять утечки.
Halo Infinite планируют выпустить до конца 2021 года на ПК, Xbox One и Xbox Series X|S. Игра сразу появится в Xbox Game Pass.
- 2 августа 2021
-
11:37
-
11:23
-
10:58
-
10:48
- 1 августа 2021
-
17:38
- 31 июля 2021
-
22:19
-
14:22
- 30 июля 2021
-
21:05
-
18:58
-
18:32
-
16:11
-
15:24
-
15:05
-
13:03
-
13:01
-
12:56
-
12:02
-
11:42
-
11:41
-
09:50
-
09:45
-
08:40
-
08:29
-
08:19
-
08:07
- 29 июля 2021
-
20:18
-
19:01
-
18:41
-
18:06
-
18:00
-
17:58
-
16:07
-
15:51
-
14:30
-
14:11