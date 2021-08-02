Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Киберспорт Новости

Авторы Rainbow Six Siege и Destiny 2 подали в суд на создателей популярного чита

Авторы Rainbow Six Siege и Destiny 2 подали в суд на создателей популярного чита
Комментарии

Разработчики Rainbow Six Siege и Destiny 2 из Ubisoft и Bungie соответственно направили судебный иск против создателей популярного в сообществе чита Ring-1. Жалоба поступила в окружной суд Калифорнии.

Новость по теме
Глава Ubisoft прокомментировал открытое письмо своих сотрудников

Собрали главные детали из документов:

  • У Ubisoft и Bungie претензия в том, что создатели чита используют логотипы их игр без соответствующего разрешения
  • По словам компаний, читы разрушают естественную игровую среду и мешают геймерам получить желаемый опыт
  • Компании боятся, что из-за читов популярность их игр может упасть, а количество игроков — значительно снизиться
  • Главное требование Ubisoft и Bungie — закрытие всех сервисов Ring-1 и возмещение ущерба в виде денежных средств
  • В иске обнародовали цены на читы для различных игр. Так, например, недельный доступ в Escape from Tarkov стоит около 6000 рублей. 

Игровые компании часто судятся с создателями вредоносного ПО. В 2020 году Ubisoft уже ругалась с авторами читов для Rainbow Six Siege, а в октября того же года Bungie выиграла суд у производителей хаков для Destiny 2.

Новость по теме
В Steam стартовала распродажа гоночных игр со скидками до 70%
Комментарии
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021