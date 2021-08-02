Авторы Rainbow Six Siege и Destiny 2 подали в суд на создателей популярного чита
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Разработчики Rainbow Six Siege и Destiny 2 из Ubisoft и Bungie соответственно направили судебный иск против создателей популярного в сообществе чита Ring-1. Жалоба поступила в окружной суд Калифорнии.
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Собрали главные детали из документов:
- У Ubisoft и Bungie претензия в том, что создатели чита используют логотипы их игр без соответствующего разрешения
- По словам компаний, читы разрушают естественную игровую среду и мешают геймерам получить желаемый опыт
- Компании боятся, что из-за читов популярность их игр может упасть, а количество игроков — значительно снизиться
- Главное требование Ubisoft и Bungie — закрытие всех сервисов Ring-1 и возмещение ущерба в виде денежных средств
- В иске обнародовали цены на читы для различных игр. Так, например, недельный доступ в Escape from Tarkov стоит около 6000 рублей.
Игровые компании часто судятся с создателями вредоносного ПО. В 2020 году Ubisoft уже ругалась с авторами читов для Rainbow Six Siege, а в октября того же года Bungie выиграла суд у производителей хаков для Destiny 2.
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