Авторы Rainbow Six Siege и Destiny 2 подали в суд на создателей популярного чита

Разработчики Rainbow Six Siege и Destiny 2 из Ubisoft и Bungie соответственно направили судебный иск против создателей популярного в сообществе чита Ring-1. Жалоба поступила в окружной суд Калифорнии.

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Собрали главные детали из документов:

У Ubisoft и Bungie претензия в том, что создатели чита используют логотипы их игр без соответствующего разрешения

По словам компаний, читы разрушают естественную игровую среду и мешают геймерам получить желаемый опыт

Компании боятся, что из-за читов популярность их игр может упасть, а количество игроков — значительно снизиться

Главное требование Ubisoft и Bungie — закрытие всех сервисов Ring-1 и возмещение ущерба в виде денежных средств

В иске обнародовали цены на читы для различных игр. Так, например, недельный доступ в Escape from Tarkov стоит около 6000 рублей.

Игровые компании часто судятся с создателями вредоносного ПО. В 2020 году Ubisoft уже ругалась с авторами читов для Rainbow Six Siege, а в октября того же года Bungie выиграла суд у производителей хаков для Destiny 2.