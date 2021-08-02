Игрокам в WoW Classic запретили плеваться друг в друга — возможно, из-за скандала

Разработчики World of Warcraft: Burning Crusade Classic выпустили патч 2.5.2 на тестовых серверах игры. Как обычно, апдейт внёс ряд изменений: исправил баги, устранил проблемы со звуком, добавил несколько возможностей и многое другое. Самым важным изменением с приходом патча стало удаление анимации плевка в другого игрока — теперь харкаться можно только себе под ноги. Игроки активно обсуждают это на форумах игры и в «Твиттере».

Причина удаления анимации плевка на других геймеров неизвестна, а официальных комментариев от разработчиков нет. Многие геймеры связывают это со скандалом из-за харассмента. Часть игроков шутит, что это те самые значительные изменения, которые предприняла Activision Blizzard после ситуации с домогательствами. Подробнее обо всей ситуации вы можете прочитать в нашем тексте.

Вопрос с удалением этой анимации уже поднимался в 2020 году. Тогда стример Asmongold призвал своих зрителей оплевать владельцев Deluxe-издания Burning Crusade Classic. С помощью такого необычного способа он хотел добиться бесплатного продвижения тайтла.

Пока что апдейт доступен только на тестовых серверах. Доберётся ли он до финальной версии World of Warcraft, пока неизвестно. Возможно, позже ситуацию прокомментируют разработчики.

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