S1mple угрожает тюремный срок за видео 2020 года, в котором он назвал Крым Россией

В конце июля вокруг одного из самых популярных игроков в CS:GO Александра «s1mple» Костылева разгорелся масштабный политический конфликт. Претензии к нему основаны на одной из его трансляций в 2020 году, во время которой стример ответил, что Крым принадлежит России. Предъявил их политический активист Украины Сергей Стерненко.

В своём твите Стерненко отметил, что теперь Александру Костылеву грозит от 3 до 7 лет лишения свободы. Причина в том, что у стримера украинское гражданство и он считается публичным лицом. Признавать принадлежность Крыма к России жителям Украины строго запрещено. За это суд также может отобрать имущество.

S1mple оказался под шквалом критики на своей персональной странице в «Инстаграме». Многие оскорбляют стримера, некоторые даже угрожают. Какая-то часть комментаторов настаивает на том, что Костылеву и вовсе не следовало отвечать на такой провокационный вопрос.

Политический активист ссылается на 110 статью УК Украины. В её описании указано, что граждане страны действительно могут получить тюремный срок от 3 до 5 лет за любые попытки публичных призывов к нарушениям границ государства.

Какое развитие ситуация получит дальше, пока неизвестно. «Чемпионат» сделал запрос представителям Natus Vincere, однако в клубе отказались комментировать ситуацию.