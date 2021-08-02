S1mple угрожает тюремный срок за видео 2020 года, в котором он назвал Крым Россией

В конце июля вокруг одного из самых популярных игроков в CS:GO Александра «s1mple» Костылева разгорелся масштабный политический конфликт. Претензии к нему основаны на одной из его трансляций в 2020 году, во время которой стример ответил, что Крым принадлежит России. Предъявил их политический активист Украины Сергей Стерненко.
В своём твите Стерненко отметил, что теперь Александру Костылеву грозит от 3 до 7 лет лишения свободы. Причина в том, что у стримера украинское гражданство и он считается публичным лицом. Признавать принадлежность Крыма к России жителям Украины строго запрещено. За это суд также может отобрать имущество.
S1mple оказался под шквалом критики на своей персональной странице в «Инстаграме». Многие оскорбляют стримера, некоторые даже угрожают. Какая-то часть комментаторов настаивает на том, что Костылеву и вовсе не следовало отвечать на такой провокационный вопрос.
Какое развитие ситуация получит дальше, пока неизвестно. «Чемпионат» сделал запрос представителям Natus Vincere, однако в клубе отказались комментировать ситуацию.
- 2 августа 2021
-
15:12
-
14:49
-
14:25
-
13:57
-
13:10
-
11:37
-
11:23
-
10:58
-
10:48
- 1 августа 2021
-
17:38
- 31 июля 2021
-
22:19
-
14:22
- 30 июля 2021
-
21:05
-
18:58
-
18:32
-
16:11
-
15:24
-
15:05
-
13:03
-
13:01
-
12:56
-
12:02
-
11:42
-
11:41
-
09:50
-
09:45
-
08:40
-
08:29
-
08:19
-
08:07
- 29 июля 2021
-
20:18
-
19:01
-
18:41
-
18:06
-
18:00