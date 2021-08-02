В CoD: Mobile отпраздновали день ВДВ — оперативник Николай получил скин десантника

В мобильном многопользовательском шутере Call of Duty: Mobile 30 августа стартовал шестой сезон под названием «Жара». С ним в игру добавили боевой пропуск на 50 уровней, две новые карты и временный режим «Осада нежити», в котором игроки должны сражаться с ордами зомби. Также в честь дня ВДВ авторы тайтла добавили тематический набор под названием «Воздушный десант».
Комплект включает в себя следующие элементы:
- Облик «Десантник» для оперативника Николая
- Уникальную раскраску для AK-47
- Граффити «Доблесть и смелость»
- Визитку «Воздушный десант»
- Специальный рюкзак и парашют
У создателей Call of Duty: Mobile обширные планы на игру. Вице-президент мобильного направления Activision Крис Пламмер ранее заявил, что авторы постоянно наполняют шутер контентом и не перестанут этого делать из-за уважения к игрокам. В течение года создатели планируют сделать тайтл ещё больше и лучше.
Поиграть в Call of Duty: Mobile можно бесплатно на iOS и Android.
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