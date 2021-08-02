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Стример разнёс клавиатуру из-за смерти в World of Warcraft

Стример разнёс клавиатуру из-за смерти в World of Warcraft
Аудио-версия:
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Стример под псевдонимом Dr. Infinity играл в World of Warcraft в режиме арены. Изначально на его трансляции всё шло по плану, бои велись на равных, но в один момент ситуация ухудшилась. Внезапно стримера оглушили, а затем и вовсе убили.

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Dr. Infinity не смог сдержать эмоций и начал бить кулаками по столу. Он наносил удары настолько сильно, что в один из моментов отчётливо слышен звук разлетевшихся клавиш от клавиатуры. Запись момента можно посмотреть по ссылке.

На видео можно заметить, что даже веб-камера заглючила от ярости Dr. Infinity. Вероятно, стример каким-то образом задел провода или компьютер. После порыва гнева парень быстро встал с кресла и ушёл. Он вернулся в поле зрения камеры только через несколько минут. Видимо, это время потребовалось для того, чтобы остыть и прийти в себя. После всего он стал прибираться в комнате — на это тоже ушла пара минут.

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