Представлен тамагочи по «Звёздным войнам» — надо воспитать R2-D2. И он не может погибнуть

Компания Disney совместно с Bandai анонсировала тамагочи по вселенной «Звёздных войн». В роли питомца будет миниатюрный R2-D2. Как и в стандартном тамагочи, за ним предстоит ухаживать (чистить и подзаряжать), чтобы он не расстраивался. Если забыть о своих обязанностях, R2-D2 не умрёт, а попадёт в руки джавы. Это раса с планеты Татуин — низкорослые собиратели старой техники в балдахинах.

Тамагочи станет доступен в белом и синем цветах. Игрушку можно будет предзаказать на Amazon, однако пока неизвестна её стоимость. Запустить старт офлайн-продажи планируют 11 ноября 2021 года.

Памятка для зумеров: тамагочи — японская игрушка от компании Bandai родом из 1996 года, покорившая Россию в конце девяностых — начале нулевых. Дословно переводится как «яйцо часы». По сути это электронный брелок, внутри которого «живёт» ваш питомец — собака, кошка, цыплёнок и даже дракон. За ним нужно ухаживать, воспитывать и растить. Если этого не делать, питомец умирал. Самое жуткое, что в первых версиях умирал безвозвратно — игру нельзя было перезапустить.