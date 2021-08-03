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Дмитрий «Гоблин» Пучков назвал свои любимые игры — среди них Quake и Diablo

Дмитрий «Гоблин» Пучков назвал свои любимые игры — среди них Quake и Diablo
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Известный российский блогер Дмитрий «Гоблин» Пучков дал интервью изданию «Навигатор игрового мира». В нём он назвал семь своих любимых видеоигр. На первом месте расположился шутер Quake и Quake World. По словам Дмитрия, он решил купить лицензионную версию тайтла после того, как поиграл на «пиратке». Тогда Quake стоила 495 рублей, а зарплата блогера на момент работы в милиции была в пределах 1000 рублей.

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Любимые игры Дмитрия Пучкова

  1. Quake и Quake World
  2. Warcraft II: Tides of Darkness
  3. Diablo
  4. Hexen
  5. Full Throttle
  6. «Санитары подземелий»

«Мы рубились сутками, и это было незабываемо. Преодоление трудностей было в начале. Народ играл на очень слабых машинах, мониторы походили на спичечный коробок, но играли демонически ловко. Оттуда всё и выросло. А Quake — отличная игра», — рассказал Дмитрий Пучков.

«Гоблин» также отметил, что раньше не было хорошего интернета и, чтобы поиграть по сети с друзьями, приходилось брать с собой компьютер и собираться всем в одном месте.

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