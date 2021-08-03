Проснись, Линк! Фигурка героя The Legend of Zelda помогла выиграть золото на Олимпиаде

Бельгийская гимнастка Нина Дерваль завоевала золотую медаль в упражнениях на разновысоких брусьях. Такого результата ей помогла достичь тренер Марджори Хельс. Твиттер-аккаунт Nintendeal заметил одну интересную деталь — с собой на Олимпийские игры Хельс взяла фигурку Линка из серии игр The Legend of Zeldа.

По данным издания HLN, фигурку Линка Хельс получила в подарок от её детей в 2017 году. Сначала она относилась к фигурке как к безделушке, но через время стала везде носить её с собой в качестве талисмана удачи. Переломным моментом стало выступление Дерваль в 2017-м на чемпионате мира, в рамках которого она выиграла бронзовую медаль.

Это не первый замеченный случай, когда спортсмены носят какую-то атрибутику из игр. На Олимпиаде Виталина Бацарашкина выступила с медальоном из «Ведьмака». В результате она победила в соревнованиях по стрельбе, а потом её поздравил официальный аккаунт франшизы.