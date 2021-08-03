Игрок удалил своих персонажей в WoW после 10 лет игры из-за негатива в сторону Blizzard

Известный в сообществе стример и игрок в World of Warcraft под ником imQuazii попрощался с игрой и удалил всех своих персонажей. Он провел в MMORPG более десяти лет. За всё это время у него набралось свыше десятка героев, половина которых была 60-го уровня. Причина — разочарование стримера в руководстве Activision Blizzard и в самом тайтле в последнее время. На показанном отрывке из твича можно посмотреть на момент удаления персонажей.
imQuazii подготовился к прощанию с игрой по полной программе. Он написал большой документ, в котором перечислил плюсы и минусы World of Warcraft. Из недостатков он отметил отсутствие баланса в дополнении Battle For Azeroth и другие элементы, которые мешают игровому процессу. По словам геймера, больше всего его расстроило отношение разработчиков к игрокам.
Некоторые пользователи реддита отметили, что imQuazii проделал всё это специально на публику. Чтобы полностью прекратить работоспособность аккаунта в WoW, нужно делать соответствующий запрос. Другая часть геймеров считает, что таким образом стример выразил протест и ещё раз показал неуважительное отношение руководства к простым игрокам.
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