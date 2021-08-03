СМИ: Tencent купит российского игрового издателя 1С

Польские СМИ сообщили о желании компании Tencent приобрести российского игрового издателя 1C Entertainment. Информация об этом появилась на сайте управления по защите конкуренции и потребителей Польши. Именно там находится главный офис 1C.

Новость по теме Китайские СМИ сравнили игры с наркотиками и обвалили акции местных гигантов

Покупку планирует осуществить дочерняя компания Tencent под названием Proxima Beta Europe BV. Если всё пойдёт по плану, то по итогу сделки компании достанется варшавское отделение 1C Entertainment. В его состав входят как минимум четыре подразделения. Среди них есть площадка для продажи игр под названием Muve и сеть Cenega — она занимается распространением физических изданий видеоигр.

Tencent уже не впервой работать с российскими студиями и компаниями. Ранее китайская корпорация вложила часть денежных средств в разработку экшена Atomic Heart.

Грядущая игра 1C Entertainment — тактическая ролевая King's Bounty 2. Она выйдет 24 августа на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.