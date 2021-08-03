Ариана Гранде получит почти 1,5 миллиарда рублей за концерт в Fortnite

Журналисты известного издания Forbes опубликовали небольшой материал про доход певицы Арианы Гранде за концерт в Fortnite. Согласно их данным, за музыкальное выступление в королевской битве Гранде получит больше 20 миллионов долларов (почти 1,5 миллиарда рублей). В статье также сравнили заработок других исполнителей, которые уже сотрудничали с Epic Games.

Рэпер Трэвис Скотт получил за концерт в Fortnite меньше 20 миллионов долларов, у Арианы Гранде заработок будет больше. Это связано с тем, что у певицы больше фанатов, а её альбомы продаются куда лучше, чем у американского хип-хопера. Часть прибыли Гранде придётся на количество покупаемых внутриигровых предметов в ходе ивента. Вторую часть денежных средств исполнительница получит непосредственно от разработчиков королевской битвы из Epic Games.

Концерт Арианы Гранде пройдет в ходе мероприятия «Разлом-тур». Он продлится с 7 по 9 августа.