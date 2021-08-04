Sony расширила ассортимент летней распродажи в PS Store — почти 900 игр на скидках
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Sony увеличила количество игр, доступных по скидке на летней распродаже в PS Store. Общее количество предложений увеличилось до 885. Обладатели активной подписки PS Plus могут купить некоторые тайтлы ещё дешевле.
Самые интересные предложения PS Store
- Assassin's Creed Valhalla — 2564 рубля (скидка 43%)
- Assassin's Creed Vahalla Ultimate Edition — 5599 рублей (скидка 30%)
- Final Fantasy 7 Remake Intergrade — 4060 рублей (скидка 29%)
- The Last of Us Part 2 — 2136 рублей (скидка 25%)
- Days Gone Digital Deluxe — 2159 рублей (скидка 40%)
- Red Dead Redemption 2 Ultimate — 1769 рублей (скидка 70%)
- Watch Dogs: Legion — 1934 рубля (скидка 57%)
- Metro Exodus — 997 рублей (скидка 65%)
- Star Wars Jedi: Fallen Order — 1874 рубля (скидка 50%)
- Persona 5 Royal — 1574 рубля (скидка 55%)
- Hood: Outlaws & Legends — 1611 рублей (скидка 25%)
- Mortal Kombat 11 — 1279 рублей (скидка 60%)
- GTA 5 Premium Edition — 1143 рубля (скидка 56%)
Летняя распродажа в PS Store продлится до 18 августа.
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