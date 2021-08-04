Sony расширила ассортимент летней распродажи в PS Store — почти 900 игр на скидках

Sony увеличила количество игр, доступных по скидке на летней распродаже в PS Store. Общее количество предложений увеличилось до 885. Обладатели активной подписки PS Plus могут купить некоторые тайтлы ещё дешевле.

Новость по теме Ариана Гранде получит почти 1,5 миллиарда рублей за концерт в Fortnite

Самые интересные предложения PS Store

Летняя распродажа в PS Store продлится до 18 августа.