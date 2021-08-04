В FIFA 22 появятся девушки-футболисты — можно будет создать Коваленко или Карпову
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Electronic Arts поделилась новыми подробностями о FIFA 22. В игре появятся девушки-футболисты, а режим Pro Clubs получит множественные улучшения.
- Девушки-футболистки смогут выступать одновременно с мужчинами. У них будет такое же дерево развития, как и у мужчин. За счёт этого игроки получат возможность самостоятельно решать, за кого им хочется бегать на поле.
- Благодаря встроенному редактору в FIFA 22 разрешат воплотить почти любую девушку, которая профессионально занимается футболом, будь то Коваленко или Карпова.
- Механика Player Growth получит значительные улучшения. За активные выступления игроки смогут развивать различные навыки персонажа вроде дриблинга или точности ударов.
- Появится система Player Archetypes, благодаря ей игроки смогут точнее настроить предпочтения своего персонажа, его позицию на поле или тактику.
- У персонажей будут различные наборы перков. С их помощью игроки могут увеличить какие-то атрибуты своего героя и получить бонусы. Единожды можно использовать ограниченное количество перков, поэтому при переходе игрока из защиты в нападение их предстоит менять — для лучшей эффективности.
FIFA 22 выйдет 1 октября 2022 года. Игра будет доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S.
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