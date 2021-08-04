Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В FIFA 22 появятся девушки-футболисты — можно будет создать Коваленко или Карпову

Electronic Arts поделилась новыми подробностями о FIFA 22. В игре появятся девушки-футболисты, а режим Pro Clubs получит множественные улучшения.

Девушки-футболистки смогут выступать одновременно с мужчинами. У них будет такое же дерево развития, как и у мужчин. За счёт этого игроки получат возможность самостоятельно решать, за кого им хочется бегать на поле.

Благодаря встроенному редактору в FIFA 22 разрешат воплотить почти любую девушку, которая профессионально занимается футболом, будь то Коваленко или Карпова.

Механика Player Growth получит значительные улучшения. За активные выступления игроки смогут развивать различные навыки персонажа вроде дриблинга или точности ударов.

Появится система Player Archetypes, благодаря ей игроки смогут точнее настроить предпочтения своего персонажа, его позицию на поле или тактику.

У персонажей будут различные наборы перков. С их помощью игроки могут увеличить какие-то атрибуты своего героя и получить бонусы. Единожды можно использовать ограниченное количество перков, поэтому при переходе игрока из защиты в нападение их предстоит менять — для лучшей эффективности.

FIFA 22 выйдет 1 октября 2022 года. Игра будет доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S.