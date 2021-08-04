На Netflix выйдет документальный фильм о s1mple
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Звезда CS:GO Александр «s1mple» Костылев из Natus Vincere станет главным героем документального фильма «S1mple Formula». Об этом украинский клуб рассказал в своих социальных сетях и показал короткий тизер.
Картина выйдет в двух частях. Первая появится на YouTube-канале NAVI в августе, а вторая часть войдёт в библиотеку Netflix. В тизере показали нарезки из различных интервью, где медийные личности восхваляют Костылева и его талант играть в CS:GO.
Александр «s1mple» Костылев — один из самых известных игроков в CS:GO в мире. Он выступает за клуб Natus Vincere уже пять лет. За это время он заработал 13 престижных наград, 15 раз становился лучшим игроком ивента и провёл 948 карт в профессиональных матчах.
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