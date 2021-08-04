Детали обновления 1.14 в World of Tanks — чехословацкие танки и карта «Старая гавань»

Wargaming выпустила обновление 1.14 для World of Tanks. Вместе с этим издатель показал серию трейлеров, которые рассказывают о всех новых фишках.

Детали обновления 1.14 в World of Tanks

Ветка с четырьмя исследуемыми чехословацкими тяжелыми танками. Их уровни — VII-X.

Новая механика «Полевая модернизация» для танков VI-X уровней. C её помощью игроки могут настроить свою боевую машину и подогнать под предпочитаемый игровой стиль.

Режим «Разведка боем». Скоро появится на основных серверах.

Обучающий режим «Типография». Это однопользовательская вариация игры в World of Tanks, с которой новички смогут быстрее освоиться на картах и изучить доступную боевую технику.

Ребаланс премиальной техники, в число которой входят КВ-5, Т34, ИС-6, 112 и другие.

Локация «Старая гавань». Бои развернутся в местности недалеко от порта, где стоит большой грузовой корабль. На карте также есть бункер, рыбацкая деревня в японском стиле и другие интересные места.

Возвращение режима «Линия фронта». Он будет доступен с 16 по 23 августа, а затем появится в игре в разные даты в сентябре, октябре и ноябре. В нём 30 участников матча должны прорвать линию обороны противника и уничтожить защитные сооружения.

12 августа World of Tanks исполнится 11 лет. В честь события разработчики приготовили ещё один сюрприз, но его детали пока держатся в секрете.