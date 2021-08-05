Amazon отложила релиз New World до 28 сентября — это четвёртый перенос

Студия Amazon Games решила перенести релиз популярной MMORPG New World на месяц. Теперь разработчики планируют выпустить игру 28 сентября, об этом они сообщили в «Твиттере». Авторы написали сопровождающее письмо, в котором назвали причину переноса и поблагодарили всех игроков за ожидание.

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Причина банальна — сделать тайтл лучше и исправить накопившиеся за закрытый бета-тест ошибки. Он стартовал в июле, и с тех пор геймеры находили в New World большое количество багов и недоработок. Видимо, над этим создатели и будут работать. Авторы отметили, что хотят выпустить продукт наилучшего качества.

Это не первый раз, когда Amazon переносит дату полноценного релиза. С весны 2020-го её отложили до августа того же года, потом — до весны 2021-го, потом снова на август 2021-го, а сейчас — до сентября.

MMORPG анонсировали ещё в 2016 году, но закрытый-бета тест запустили только в июле. Игра получила большую популярность. На момент старта тестирования тайтл стал самым просматриваемым на твиче, а количество одновременных игроков в Steam превысило 200 тысяч.

Релиз New World состоится на ПК. Информации про выход на консолях нет. Возможно, разработчики решатся выпустить игру на PlayStation и Xbox позже.