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300 миллионов рублей за месяц — столько заработала стримерша CorinnaKopf на OnlyFans

300 миллионов рублей за месяц — столько заработала стримерша CorinnaKopf на OnlyFans
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Известная в сообществе Facebook Gaming стримерша под именем CorinnaKopf рассказала о своём месячном заработке на площадке OnlyFans. По словам девушки, её доход с платформы за июль составил примерно 4,2 миллиона долларов (300 миллионов рублей). Об этом она сообщила в видео словацкого актёра Дэвида Добрика. Ролик можно посмотреть ниже.

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OnlyFans — британская платформа с платным контентом. Популярный человек заводит страницу на площадке и вводит цены на какой-либо контент. Например, это могут быть фотографии, видео и другое. Чаще всего платформу используют девушки, чтобы получать прибыль с публикации откровенных фото и видео.

Сама стримерша отметила, что за одну пикантную фотографию она получает около 165 тысяч долларов (около 12 миллионов рублей). Конечно, свой доход CorinnaKopf получает не только с OnlyFans. Девушка стримит и активно занимается блогерством. Всё это позволило ей приобрести новый дом и автомобиль.

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Ранее о своих доходах рассказала другая популярная создательница контента под ником Amouranth. Её аккаунт на OnlyFans принёс ей свыше миллиона долларов за один только июль.

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