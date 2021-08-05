300 миллионов рублей за месяц — столько заработала стримерша CorinnaKopf на OnlyFans

Известная в сообществе Facebook Gaming стримерша под именем CorinnaKopf рассказала о своём месячном заработке на площадке OnlyFans. По словам девушки, её доход с платформы за июль составил примерно 4,2 миллиона долларов (300 миллионов рублей). Об этом она сообщила в видео словацкого актёра Дэвида Добрика. Ролик можно посмотреть ниже.
Сама стримерша отметила, что за одну пикантную фотографию она получает около 165 тысяч долларов (около 12 миллионов рублей). Конечно, свой доход CorinnaKopf получает не только с OnlyFans. Девушка стримит и активно занимается блогерством. Всё это позволило ей приобрести новый дом и автомобиль.
Ранее о своих доходах рассказала другая популярная создательница контента под ником Amouranth. Её аккаунт на OnlyFans принёс ей свыше миллиона долларов за один только июль.
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