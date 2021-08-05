Мужчина наиграл 10к часов в CS:GO — от него ушла жена, поставил рекорд на aim-карте

Пользователь реддита под ником Antt1ca рассказал короткую, но примечательную историю. Мужчина наиграл в CS:GO больше 10 тысяч часов. За игрой он провёл множество бессонных ночей, и в итоге от него ушла жена. Видимо, супруга не выдержала, что муж посвящает игре такое количество времени.

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В этой ситуации мужчина нашёл и небольшой плюс. Он поставил рекорд на аим-карте AimBotz 100 kill challenge, совершив 100 убийств ботов за 25 секунд. По словам Antt1ca, такого результата удалось достичь без читов и различных хитростей, а за счёт хорошего скилла.

Некоторые пользователи отметили, что выполнить такое без чит-кодов нереально, кто-то похвалил геймера. Один реддитор спросил, какой же ценой этого удалось достичь. Ответ мужчины оказался ироничным — ценой всего.